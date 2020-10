Oud-kinderrechter pleit opnieuw voor verplichte anticonceptie

Oud-kinderrechter en voormalig vicepresident van de rechtbank in Rotterdam Cees de Groot pleit opnieuw voor verplichte anticonceptie bij vrouwen die door hun verslaving, psychiatrische ziekte of verstandelijke handicap niet goed voor een kind kunnen zorgen. Hij heeft een petitie van de ”Beraadgroep verplichte anticonceptie” ter behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Groot spant zich al lange tijd in voor verplichte anticonceptie. In 2017 diende hij ook al een wetsvoorstel in om anticonceptie te kunnen verplichten. „We zijn toen langs diverse Kamerleden geweest, maar daarna hoorden we niks meer. Het kabinet heeft het nu ook niet in het regeerakkoord staan om de zaak te regelen. Maar het is juist ook met het oog op de verkiezingen wel heel erg nodig om er een debat over te voeren. Er worden nu verslaafde baby’s geboren waar de moeders niet voor kunnen zorgen”, zegt De Groot tegen de NOS naar aanleiding van een bericht in het AD.

Volgens De Groot zijn projecten voor vrijwillige anticonceptie bij kwetsbare vrouwen een succes. Hij stelt dat zo’n 70 procent hieraan wil meewerken. „We willen ons nu graag richten op de 30 procent die dat nog niet wil doen. We willeb ook het gevaar voor de kinderen, die onder deze omstandigheden op de wereld worden gezet, centraler stellen”.

De expertgroep wil wettelijk regelen dat de Raad voor de Kinderbescherming en de officier van justitie de rechter kunnen verzoeken om iemand verplichte anticonceptie op te leggen. De dwangmaatregel is in principe tijdelijk, tot de omstandigheden verbeteren.