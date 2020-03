Oud-Kamerlid Van den Bergh (PvdA) overleden

Voormalig Tweede Kamerlid Harry van den Bergh (PvdA) is vrijdag op 77-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn partijgenoot en voormalig minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders laten weten.

Van den Bergh was vanaf 1977 tien jaar lang Kamerlid voor de PvdA. Ook was hij internationaal secretaris van die partij. Van 2000 tot en met 2012 was hij voorzitter van Vluchtelingenwerk Nederland. „Hij heeft veel betekend voor de partij maar ook voor het internationale vluchtelingenwerk, aldus Koenders.