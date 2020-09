Oud jichtmiddel beschermt tegen nieuwe hartinfarcten

Een lage dosis colchicine, een oud middel tegen jicht, zorgt voor 30 procent minder (dodelijke) hartinfarcten bij patiënten die eerder een hartinfarct hebben gehad of last hebben van vernauwde kransslagaders.

Dat blijkt uit een grootschalig Australisch-Nederlands onderzoek dat maandag werd gepresenteerd op een congres van de European Society of Cardiology in Amsterdam. Op dezelfde dag verscheen een publicatie hierover in het toptijdschrift The New England Journal of Medicine (NEJM).

„We zijn heel blij met de uitkomsten”, zegt dr. Arend Mosterd, cardioloog aan het Meander Medisch Centrum in Amersfoort en een van de hoofdonderzoekers. „De Grieken en Romeinen gebruikten colchicine al tegen de jicht. Nu, tweeduizend jaar later, blijkt het voor een andere indicatie ook goed te werken.”

De Italiaanse cardioloog prof. Filippo Crea, niet betrokken bij het onderzoek, sprak tijdens het ESC-congres van een „gamechanger.”

Aan het onderzoek deden ruim 5500 patiënten mee, verspreid over dertien Australische en dertig Nederlandse onderzoekscentra en ziekenhuizen. Gedurende een periode van gemiddeld 29 maanden kreeg de ene helft van de deelnemers dagelijks 0,5 milligram colchicine, de andere helft ontving een placebo. In die tijd kwamen in de colchicine-groep 30 procent minder vaak (dodelijke) hartinfarcten voor dan in de controlegroep. Ook hadden de mensen die colchicine innamen minder vaak een dotteroperatie nodig.

„Colchicine is echt een aanvulling op bestaande medicijnen”, stelt Mosterd. „Bloeddruk- en cholesterolverlagers werken ook preventief, maar op een heel andere manier. Colchicine remt ontstekingen en irritatie van de bloedvaten. Dat zorgt dus voor extra bescherming, ook voor mensen die al bestaande medicatie gebruiken of op hun leefstijl letten.”

Een grote studie die eind vorig werd gepubliceerd in de NEJM liet ook al een beschermend effect zien van colchicine bij mensen die recent een hartinfarct hadden meegemaakt.

Colchicine, dat van nature voorkomt in de plant herfsttijloos, is niet zonder recept te verkrijgen. Als dat aan Mosterd ligt, blijft dat zo. „Je moet weten aan wie je het voorschrijft. De nierfunctie moet goed blijven. Eén op de veertien patiënten krijgt last van diarree. Het gevaar bij de drogist is dat overdosering plaatsvindt. Het is echt een medicijn waarbij de dosis nauw luistert.”

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen gaat onderzoeken of het middel wordt opgenomen in de standaardbehandeling voor hartpatiënten. „Dat kan zomaar een jaar duren”, zegt Mosterd. „Als mensen het medicijn nu al willen, zouden ze daarover moeten spreken met hun arts.”