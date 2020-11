Oud-hoofdredacteur De Waarheid Gijs Schreuders overleden

De oud-hoofdredacteur van De Waarheid, Gijs Schreuders, is op 73-jarige leeftijd overleden. Zijn familie meldt dat in een overlijdensadvertentie in verschillende kranten.

Schreuders werkte sinds 1966 bij De Waarheid, een krant van communistische signatuur. Hij begon er als redacteur en was van 1977 tot 1982 hoofdredacteur. Daarna was hij ruim anderhalf jaar Tweede Kamerlid voor de CPN. Hij gaf zijn zetel op, uit protest tegen een bezoek van toenmalig fractieleider Ina Brouwer aan Moskou.

De Waarheid begon als illegaal verzetsblad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Na de bevrijding bleef de krant verschijnen, maar nu ook als als partijblad van de Communistische Partij Nederland (CPN). In 1990 verscheen de krant voor het laatst. De CPN ging in datzelfde jaar op in GroenLinks.

In 1992 publiceerde Schreuders het boek ‘De man die faalde’. Daarin nam hij afstand van zijn verleden als communist.