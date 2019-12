Oud-hoofdofficier Van Nimwegen naar rechter

Voormalig hoofdofficier van justitie Marc van Nimwegen stapt naar de rechter. Hij klaagt het Openbaar Ministerie aan en de onderzoekscommissie die zijn relatie met collega-hoofdofficier Marianne Bloos onderzocht. Dat bevestigt zijn advocaat Robert Hein Broekhuijsen na berichtgeving in de Volkskrant. Van Nimwegen wil volgens Broekhuijsen eerherstel en een schadevergoeding.

De commissie-Fokkens begon vorig jaar op verzoek van de top van het OM aan het onderzoek, na een reeks publicaties in NRC Handelsblad over de relatie tussen Van Nimwegen en Bloos en andere problemen bij het OM. De commissie concludeerde dat Van Nimwegen en Bloos jarenlang hebben gelogen over hun liefdesrelatie. Daarmee zouden zij de integriteitsregels met voeten hebben getreden. Ook heeft Van Nimwegen volgens de commissie een zwager voorgetrokken bij de aanbesteding van een ICT-project bij het OM.