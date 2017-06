Oud-FNV-voorzitter Hans Pont (78) overleden

In zijn woonplaats Rijswijk is donderdag oud-FNV voorzitter Hans Pont overleden. Dat heeft zijn familie zondag laten weten. Pont gaf van september 1985 tot februari 1988 leiding aan de Federatie Nederlandse Vakbeweging. Pont, die leed aan kanker, was 78 jaar.

Pont was bij de FNV de opvolger van Wim Kok en werd op zijn beurt opgevolgd door Johan Stekelenburg. In 1988 verliet hij de vakbond voor een topbaan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Zijn overstap naar de ambtenarij zorgde destijds voor nogal wat opschudding, omdat hij plotseling aan de andere kant van de onderhandelingstafel kwam te zitten. In 2000 werd Pont directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Hans Pont, Officier in de Orde van Oranje-Nassau, wordt woensdag in Den Haag gecremeerd.

De FNV zegt met droefenis te hebben kennisgenomen van het overlijden van Pont. „In de jaren tachtig heeft hij een kortstondige maar belangrijke brug geslagen tussen de voorzitterschappen van Wim Kok en Johan Stekelenburg. In 1983 kreeg hij als vicevoorzitter van de Abvakabo FNV na het leiden van de ambtenarenstakingen de bijnaam ‘de koele strateeg’.”