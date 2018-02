Oud-directeuren Rendo cel in na fraude

Twee oud-directeuren van netwerkbeheerder Rendo gaan voor fraude 2,5 en vier jaar de cel in. Richard W. (58) kreeg de hoogste straf, omdat die in 2016 nog werd veroordeeld voor het aannemen van steekpenningen. De 51-jarige Stephan V. uit Meppel kreeg een lagere straf. Hij had nog een blanco strafblad. Het Openbaar Ministerie eiste eerder drie en vijf jaar cel.

W. en V. hebben hun oude werkgever voor 38 miljoen euro opgelicht. Dit gebeurde tijdens de bouw van wat een revolutionaire energiecentrale in Steenwijk had moeten worden. Hiervoor werd een onafhankelijke BV opgericht waarvan W. en V. in het geheim 60 procent van de aandelen in handen hadden. Familieleden en een tennisleraar stonden als aandeelhouders op papier. Witwassen, oplichting, valsheid in geschrifte en bedrog in jaarstukken acht de rechtbank bewezen.

In 2007 werd begonnen met de bouw van de nieuwe centrale in Steenwijk. Rendo kon niet in eigen beheer bouwen, vanwege de Splitsingswet. De oud-directeuren waren zonder toestemming van Rendo aandeelhouders. „Zij hebben hun werkgever vanaf het begin misleid en maakten zij misbruik van hun positie”, zei de rechter. Door deze schijnconstructie werd Rendo ertoe bewogen 30 miljoen euro te investeren in een nieuw project dat verliesgevend bleek. Een deel van dit geld verdween in de zakken van W. en V.

De rechter tilt er zwaar aan dat op grote schaal en langdurig is gesjoemeld met gemeenschapsgeld. De twee andere aandeelhouders en de bedenkers van deze nieuwe centrale hebben gaandeweg hun ogen gesloten, zei de rechter. Zij kregen een jaar cel opgelegd.