Oud-directeuren Rendo cel in na fraude

Twee oud-directeuren van netwerkbeheerder Rendo gaan voor fraude 2,5 en vier jaar de cel in. Richard W. (58) kreeg de hoogste straf, omdat die in 2016 nog werd veroordeeld voor het aannemen van steekpenningen. De 51-jarige Stephan V. uit Meppel kreeg een lagere straf. Hij had nog een blanco strafblad. Het Openbaar Ministerie eiste eerder drie en vijf jaar cel.

W. en V. hebben hun oude werkgever voor 38 miljoen euro opgelicht. Dit gebeurde tijdens de bouw van wat een revolutionaire energiecentrale in Steenwijk had moeten worden. Hiervoor werd een onafhankelijke BV opgericht waarvan W. en V. in het geheim 60 procent van de aandelen in handen hadden. Familieleden en een tennisleraar stonden als aandeelhouders op papier. Witwassen, oplichting, valsheid in geschrifte en bedrog in jaarstukken acht de rechtbank bewezen.