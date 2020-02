Oud-corporatiebaas Staal ook verdacht van winkeldiefstal

Voormalig topman Erik Staal van woningcorporatie Vestia wordt behalve van verduistering van zo’n 1,5 miljoen euro ook verdacht van winkeldiefstal bij een bouwmarkt. Eind 2017 zou hij in Nieuwerkerk aan den IJssel met twee slijpschijven, een paar handschoenen, led-lampen, lichtschakelaars en een contactdoos zonder te betalen langs de kassa hebben willen lopen, zo bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

Staal (68) moet zich volgende week donderdag bij de rechtbank in Rotterdam verantwoorden. Justitie denkt dat de man die Vestia naar de rand van de financiële afgrond bracht een graai uit de kas heeft gedaan bij een stichting waar hij destijds ook bestuurder van was. Met geld van de woningcorporatie hield de stichting zich bezig met sociale woningbouw in Zuid-Afrika. De oud-bestuurder wordt in de al jaren voortslepende fraudezaak vervolgd voor verduistering, witwassen en valsheid in geschrifte.

Vestia kwam in 2012 onder het bewind van Staal in grote financiële problemen door de handel in derivaten. Andere woningcorporaties moesten bijspringen om de grootste corporatie van Nederland overeind te houden. Samen met oud-commissarissen schikte Staal in 2016 voor miljoenen met Vestia om een rechtszaak over een schadevergoeding af te wenden.