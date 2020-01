Oud-coffeeshophouder vanuit Thailand onderweg naar Nederland

Johan van Laarhoven is onderweg naar Nederland. De in Thailand veroordeelde oud-coffeeshophouder landt donderdagavond op Schiphol, zo heeft zijn familie donderdag bekendgemaakt. Van Laarhoven was in Thailand veroordeeld tot een celstraf van 75 jaar wegens witwassen. Volgens zijn broer Frans is Johan van Laarhoven ernstig ziek en verzwakt. „Hij moet daarom direct voor behandeling naar het ziekenhuis worden overgebracht.”

De familie is „intens opgelucht en dankbaar”. Van Laarhoven zat in Bangkok gevangen en keert naar Nederland terug na bemiddeling van minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). „Hiermee komt een einde aan 5,5 jaar strijd”, aldus zijn broer Frans. „Vooral voor Johan om die misère daar te overleven.” Er is een gratieverzoek ingediend bij minister Sander Dekker van Rechtsbescherming.

Het vliegtuig met daarin Van Laarhoven vertrok om 12.15 uur (06.15 uur Nederlandse tijd) vanuit Bangkok en landt naar verwachting rond 18.30 uur op Schiphol. Daar wordt de 59-jarige Van Laarhoven met zijn familie herenigd. De familie verwacht later donderdagavond een persconferentie te geven.

De Thaise vrouw van Van Laarhoven zit nog steeds vast in Thailand. Zij is veroordeeld tot 11 jaar cel. Broer Frans: „Het is het bijna het einde van een lange tijd onzekerheid. We hadden gehoopt dat ook zijn partner mee zou komen, maar dat is nog niet het geval. Minister Grapperhaus doet zijn uiterste best ook haar naar Nederland te halen. Pas dan is onze missie echt klaar. Pas dan is onze missie geslaagd.”