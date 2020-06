Voormalig coffeeshopbaas Johan van Laarhoven blijft in de cel. Ook in hoger beroep is zijn verzoek om op vrije voeten te komen afgewezen.

Van Laarhoven is sinds begin dit jaar weer in Nederland. Hij zat 5,5 jaar in een Thaise cel na een veroordeling tot 75 jaar voor witwassen. Netto moest hij daarvan twintig jaar uitzitten. Naar Nederlandse maatstaven is dat tien jaar en acht maanden, waardoor Van Laarhoven in augustus volgend jaar in aanmerking komt voor voorwaardelijke invrijheidstelling.