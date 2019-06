Oud-bladenmaker Willem Smitt (Privé) overleden

Op 80-jarige leeftijd is zondag voormalig bladenmaker Willem Smitt overleden. Dat heeft zijn zoon Ilja Smitt bekendgemaakt. Smitt stond onder meer aan de wieg van de weekbladen Story en Privé en wijdde zich later aan zijn jeugdliefde: het circus.

„Willem blijft in onze herinnering als een onverwoestbare en gedreven persoon”, schrijft zijn zoon op Facebook. „Lief en bijzonder behulpzaam. Geen uitdaging was hem te groot. En wat kon hij schrijven…”

Na heel wat jaren in de journalistiek werd Smitt met zijn oudste zoon Ilja medeproducent van het Groot Russisch Staatscircus (met clown Oleg Popov) en het Groot Kerstcircus Den Haag.

Het openbare afscheid van Smitt is op maandag om 10.00 uur in de Sint Lucaskerk in Venhuizen. Daarna wordt hij begraven in zijn woonplaats Hem (gemeente Drechterland).