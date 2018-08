Oud-bestuurder moet stichting terugbetalen

Een oud-bestuurder van de Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) moet de stichting in totaal 280.000 euro terugbetalen. Het gerechtshof in Den Bosch heeft dat in hoger beroep besloten. De man uit Schinnen wordt ervan verdacht, samen met zijn vriendin, zorggeld te hebben uitgegeven aan dressuurpaarden, kunst en luxe verbouwingen aan hun villa.

Tegen het stel loopt ook een strafzaak bij de rechtbank in Roermond. De officier van justitie heeft hierin wegens fraude een celstraf van 42 maanden tegen hem geëist en tegen zijn vriendin achttien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. De uitspraak is op 4 september.

De man, Guus de J., was tussen 2005 en 2010 de enig bestuurder bij SGL. Hij zou zich een deel van het zorggeld - mogelijk 1,7 miljoen euro - hebben toegeëigend. Bij SGL werd zorg geleverd aan mensen met beperkingen. Als onderdeel van de zorg kocht de man tientallen paarden voor de cliënten, maar alleen hijzelf, zijn vriendin en dochter bereden de paarden.

In het terug te betalen bedrag zit 100.000 euro dat was uitgegeven aan een onderzoek naar wat er mis was gegaan.