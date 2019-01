Oud-ADM’ers leggen rookbom bij huis Halsema

Bewoners van het ontruimde ADM-terrein in Amsterdam hebben dinsdagavond voor een rookbom af laten gaan voor het huis van burgemeester Femke Halsema. De politie bevestigde een bericht daarover van AT5. Het gebeurde rond 21.00 uur, een uur later was het weer rustig. Er is niemand aangehouden.

Maandag werden de laatste krakers van het terrein in het Westelijk Havengebied verwijderd. Daarmee kwam een einde aan de culturele vrijplaats, die 21 jaar geleden werd gekraakt.

De bewoners wilden daar net weg en vinden de tijdelijke alternatieve locatie die ze is aangeboden niet goed. De krakers spanden een kort geding aan tegen de ontruiming. De inzet van dat kort geding is om de bewoners te laten terugkeren naar de culturele vrijplaats in ieder geval totdat de VN een besluit heeft genomen over het gebied waar de krakers naar toe zouden moeten.