Ottow wordt eerste vrouwelijke voorzitter van Universiteit Leiden

De oudste universiteit van Nederland krijgt voor het eerst een vrouw als bestuursvoorzitter. Prof. mr. Annetje Ottow begint op 8 februari volgend jaar als voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Leiden.

Ottow is nu hoogleraar Economisch Publiekrecht in Utrecht. Ze is daar bovendien vice-voorzitter van het college van bestuur van de universiteit. Verder is ze betrokken bij de Britse marktwaakhond, de Competition and Markets Authority. Ottow is in Leiden cum laude afgestudeerd in bedrijfsrecht en begon daar als advocaat.

De Leidse universiteit wordt nu geleid door Carel Stolker, die zowel bestuursvoorzitter als rector magnificus is. De functies waren in 2005 samengevoegd, maar vanaf volgend jaar worden die posities van elkaar gescheiden. Hester Bijl begint in februari als rector magnificus van de universiteit, ook als eerste vrouw in de geschiedenis van de instelling. Rector magnificus Bijl richt zich vooral op de dagelijkse praktijk van onderwijs en onderzoek, waaronder de benoeming van hoogleraren. Als bestuursvoorzitter moet Ottow de universiteit vertegenwoordigen en de ontwikkeling van de instantie leiden.

De Universiteit Leiden werd opgericht in 1575 en heeft tegenwoordig ook een campus in Den Haag. De universiteit heeft bijna 31.000 studenten en ruim 7100 medewerkers.