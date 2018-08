Otto: politie en justitie werken mij tegen

Klaas Otto probeert weer een leven op te bouwen, maar vindt dat hij continu wordt tegengewerkt door politie en justitie. Dat zei hij vrijdag in de rechtbank in Breda tijdens de tweede zittingsdag in de zaak tegen hem.

De oprichter van motorclub No Surrender wordt verdacht van onder meer brandstichting, witwassen, afpersing en bedreiging. Sinds april is hij - met enkelband - op vrije voeten na een voorarrest van 629 dagen. Sindsdien volgt de politie hem naar zijn mening op de voet. Hij probeerde bijvoorbeeld een auto te leasen. „De politie ging de volgende dag daar langs om te vragen waarom ze een auto verhuurden aan ‘deze man’. ‘Kijk je geen televisie of zo?’ vroegen ze.”

Ook worden zijn spullen in beslag genomen, zegt Otto, tot aan een vijf jaar oude zonnebril toe. „Ik doe mijn uiterste best om een boterham te verdienen, maar die wordt continu uit mijn mond gehaald.”

De vijftigjarige Brabander ontkent alle beschuldigingen. Vrijdag werden de witwasverdenkingen besproken. Via onder meer zijn autobedrijven zou Otto zo’n 1,4 miljoen euro hebben witgewassen. Niets van waar, zegt Otto, het gaat volgens hem over leningen over en weer. De donderdag besproken mishandelingen, afpersingen en bedreigingen verwees hij ook allemaal naar het land der fabelen. Hij sprak mensen weleens „stevig” aan, maar dat is volgens hem gebruikelijk voor mensen zoals hij die van een woonwagenkamp komen.

De rechtbank in Breda heeft vijf dagen uitgetrokken voor de zaak. Dinsdag staan de strafeisen tegen Otto en medeverdachte Janus de V. gepland.