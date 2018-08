Otto ontkent witwassen: ik beheerde het geld

De oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, blijft alle aantijgingen tegen hem ontkennen. Tijdens de tweede van de vijf zittingsdagen in de rechtbank in Breda komen de witwasverdenkingen aan bod. Via onder meer zijn autobedrijven zou Otto zo’n 1,4 miljoen euro hebben witgewassen.

Niets van waar, zegt Otto. Het gaat volgens hem onder meer over leningen over en weer. Iemand vroeg hem bijvoorbeeld om 140.000 euro te beheren. „Deze man was verslaafd aan de cocaïne”, aldus de 50-jarige man uit Bergen op Zoom. Uit angst dat hij alles aan drugs zou opmaken, vroeg hij Otto het geld te bewaken. Het bedrag is later volgens Otto netjes terugbetaald, toen deze man niet meer verslaafd was. Dat die transacties allemaal niet op papier stonden, kwam omdat ze volgens hem op basis van vertrouwen zijn gemaakt.

Tijdens de eerste zittingsdag donderdag weersprak de Brabander ook alle beschuldigingen en wees hij naar anderen. Hij wordt verdacht van onder meer brandstichting, witwassen, afpersing en bedreiging. Dinsdag worden de strafeisen tegen hem en medeverdachte Janus de V. verwacht.

Otto zit niet meer vast. Afgelopen april kwam hij op vrije voeten na een voorarrest van ruim anderhalf jaar.

Vrijdagochtend was er nog wat commotie op de publieke tribune. Toen werd de vordering van Danny van der G. behandeld. Hij had aangifte gedaan tegen Otto van mishandeling, bedreiging en afpersing. Hij vorderde een kleine drie ton van Otto, onder meer voor de auto’s en speedboot die Otto van hem zou hebben gestolen en gederfde inkomsten omdat hij niet kon werken nadat hij door Otto in elkaar zou zijn geslagen. Toen het publiek dat voor Van der G. kwam de tribune verliet, werd er geschreeuwd door het gevolg van Otto. De rechtbankbodes wisten dat snel te sussen.