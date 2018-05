Otto niet vervolgd voor aanslagplan aanklager

Oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender zal niet worden vervolgd voor het beramen van een aanslag op officier van justitie Greetje Bos. Otto heeft een brief ontvangen waarin het Openbaar Ministerie (OM) schrijft dat er onvoldoende bewijs is voor de verdenking tegen hem.

Eind augustus maakte het OM bekend dat er een aanslag werd beraamd op de aanklager. Klaas Otto zou de opdracht hebben gegeven om haar te vermoorden.

Bos was de officier van justitie in de grote strafzaak tegen Klaas Otto, die wordt beschuldigd van afpersing, bedreiging, witwassen, mishandeling en brandstichting.

Terwijl de voormalig leider van No Surrender in de gevangenis in Middelburg zat werd een 44-jarige man uit Sliedrecht gearresteerd als degene die de aanslag moest plegen. Hij werd nog dezelfde week vrijgelaten, maar Klaas Otto werd overgeplaatst naar een streng regime van de gevangenis in Vught waar hij maandenlang moest blijven tot zijn vrijlating eind maart.

Beide verdachten hebben altijd ontkend. Ze vermoeden dat ze het slachtoffer zijn van een valse melding uit het criminele milieu.

Het onderzoek naar de medeverdachte loopt nog, laat een woordvoerder van het OM weten.

Ondanks het bericht dat Otto niet zal worden vervolgd, is hij niet tevreden. Otto gaat in beroep tegen de beslissing omdat hij meent dat hij volledig moet worden vrijgepleit en dat het OM moet erkennen dat hij ten onrechte als verdachte is aangemerkt, laat zijn advocaat Louis de Leon weten.

Greetje Bos kondigde vorige week haar afscheid aan als officier van justitie. Ze wordt wethouder in Breda.