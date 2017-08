Otto kreeg honderden tapgesprekken gevangenen

Klaas Otto heeft een half jaar lang in totaal tussen acht- en negenhonderd tapgesprekken van medegevangenen kunnen beluisteren door een fout van de politie. De politie heeft dat bekendgemaakt over het onderzoek naar de omvang van de blunder.

Vorige week werd bekend dat Klaas Otto, oprichter van motorclub No Surrender, door een fout tapgesprekken kreeg van medegevangenen. Het gaat om telefoontjes die gevangenen in het huis van bewaring in Middelburg hebben gepleegd met de gevangenistelefoon.

Klaas Otto zit in voorarrest omdat hij verdachte is in verschillende strafzaken. De aanklager beschuldigt hem onder andere van afpersing, bedreiging, witwassen, beïnvloeding van getuigen, mishandeling en brandstichting. Om zich te kunnen voorbereiden op zijn verdediging gaf de rechter hem toestemming om afgeluisterde gesprekken die hij vanuit de gevangenis heeft gevoerd terug te luisteren.

De politie laat weten dat er een administratieve fout is gemaakt waardoor vorig jaar ruim een maand lang niet alle gesprekken van medegevangenen zijn gewist en ook op de dvd’s en een harde schijf zijn beland. Een woordvoerder benadrukt dat er geen geheime gesprekken tussen gevangenen en advocaten zijn uitgelekt. „Deze gesprekken worden altijd automatisch gescand en gewist.”

Otto kreeg de gesprekken in maart van dit jaar. De politie neemt het hem kwalijk dat hij zelf niet eerder aan de bel heeft getrokken. Pas door perspublicaties raakte de politie op de hoogte.

De woordvoerder laat weten dat de dvd’s en de harde schijf zaterdag in beslag zijn genomen en dat Otto vermoedelijk deze week week nog een opgeschoonde versie terugkrijgt.