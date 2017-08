Otto: autoverkoper, motorclubleider, verdachte

Klaas Otto dankt zijn landelijke bekendheid aan motorclub No Surrender, die hij heeft opgericht, en aan de reeks misdrijven waarvan justitie hem verdenkt. Volgens goed ingevoerde bronnen kwam daar dinsdag bij dat Otto opdracht zou hebben gegeven om de officier van justitie die de zaak tegen hem leidt te laten vermoorden.

De voormalige motorclubleider en autohandelaar uit Bergen op Zoom zit momenteel in voorarrest in de Middelburgse gevangenis Torentijd. Hij wordt onder meer verdacht van afpersing, bedreiging, witwassen, mishandeling en brandstichting. Ook zijn advocaat Jan Piet van R. zit gevangen. Hij wordt samen met Otto verdacht van het beïnvloeden van getuigen.

Voordat Otto zijn eigen club oprichtte, was hij lid van Satudarah. Hij leidde het zogeheten chapter in het West-Brabantse Zundert, de Ciganos (zigeuners). In 2013 begon hij No Surrender. De club groeide snel en kreeg bekende leden als oud-president van de Amsterdamse Hells Angels Willem van Boxtel en, kortstondig, crimineel Willem Holleeder. De belangstelling van politie en justitie voor de nieuwe club was vrijwel direct gewekt.

Eén vermeende afpersing werd Otto bijna fataal. In 2015 werd de Brabander neergeschoten in het Belgische Poppel, net over de grens ten zuiden van Tilburg. Collega-autohandelaar Joop M. verwondde hem, maar hij overleefde het. „Ik ben door het oog van de naald gekropen”, zei hij daarover.

Nadat hij was beschoten gaf Otto zijn positie bij No Surrender op, zodat hij met de politie kon praten. Volgens de gedragsregels van zijn eigen club was dat niet toegestaan. De Belgische rechter veroordeelde de autohandelaar die hem beschoot begin dit jaar tot acht jaar cel. De man heeft verklaard dat Otto hem al geruime tijd afperste en mishandelde. Otto ontkent dat.

In februari beweerde Klaas Otto dat hij opnieuw aan een moordplan was ontsnapt. Hij zou naar een woonwagenkamp in Etten-Leur zijn gelokt en slechts per toeval aan een liquidatie zijn ontkomen. Het OM gelooft dat verhaal niet.

Otto kwam onlangs ook in het nieuws door een blunder van de politie. Door een fout kreeg hij toegang tot acht- a negenhonderd afgetapte telefoongesprekken van medegedetineerden. De afpersingsverdachte had zijn eigen gesprekken opgevraagd en kreeg per ongeluk een berg informatie over anderen.