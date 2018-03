Oss plaatst camera’s na dubbele brandstichting

De gemeente Oss plaatst donderdag camera’s in een woonwijk naar aanleiding van een dubbele brandstichting. In de Asterstraat waren binnen een week een auto en later een huis het doelwit van brandstichters. De branden zorgen voor onrust onder bewoners over de veiligheid in de buurt, aldus de gemeente.

De branden zijn gesticht bij familieleden van de Osse Bianca van der H. die eerder doelwit was van twee liquidatiepogingen. De tijdelijke camera’s worden geplaatst in de Asterstraat en aan het Narcishof waar de vrouw in 2015 een beschieting overleefde.

„De brandstichting betreft een nieuw incident in een strafrechtelijke casus met lange geschiedenis”, aldus burgemeester Wobine Buijs in een toelichting.

Bianca van der H. is een bekende in het criminele milieu. Ze is actief geweest in de hennepteelt en was de vriendin van Hans van Geenen die in 2008 werd gedood bij een wildwestschietpartij op de A73 tussen Venlo en Nijmegen, vermoedelijk als gevolg van een conflict in het drugsmilieu.