Orkaan Irma neemt in kracht toe

Orkaan Irma is uitgegroeid tot een tropische cycloon van de vierde categorie. Dat is het op een na hoogste niveau voor een orkaan, met windsnelheden tot zo’n 250 kilometer per uur.

De koers van de orkaan is nog onzeker. Mogelijk zal Irma woensdag langs Sint Maarten in de Caraïbische Zee trekken. Ook Saba, Sint Eustatius, de Maagdeneilanden en Puerto Rico moeten zich op de orkaan voorbereiden, die verder richting het westen trekt.

Mogelijk zal begin dit weekend ook Florida te maken krijgen met de orkaan. De gouverneur van de staat heeft uit voorzorg de noodtoestand uitgeroepen.

De Verenigde Staten werden vorige maand getroffen door orkaan Harvey, die onder meer in de staat Texas naar schatting 180 miljard dollar aan schade heeft veroorzaakt. Ook Harvey was vlak voor hij de kust bereikte uitgegroeid tot een orkaan van de vierde categorie.