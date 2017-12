Oriënterend onderzoek naar dood Ivana Smit

Justitie gaat oriënterend onderzoek doen naar de dood van model Ivana Smit in Maleisië. Dat heeft een woordvoerder van het Landelijk Parket vrijdag gezegd.

Ivana Smit overleed op 7 december na een val van een balkon in Kuala Lumpur. Zij was die nacht op bezoek bij een Amerikaans echtpaar. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk.

Het Openbaar Ministerie gaat zowel het Maleisische als het Nederlandse autopsierapport bestuderen. Naar aanleiding daarvan wordt gekeken of er daadwerkelijk een strafrechtelijk onderzoek komt.

Het lichaam van Smit is afgelopen zaterdag aangekomen in Nederland. Uit een eerste onderzoek hier op haar lichaam blijkt dat het letsel niet zonder meer past bij iemand die van grote hoogte is gevallen, meldde forensisch patholoog Frank van de Goot eerder deze week.

Ivana Smit wordt zaterdag gecremeerd.