Organiseren autoverkeer Schiphol hele operatie

Het is een hele operatie om het autoverkeer op Schiphol dinsdag in goede banen te leiden. Door de landelijke ov-staking komen er drie tot vier keer meer auto’s naar de luchthaven dan normaal. Een team van 31 handhavers en achttien verkeersregelaars moet zorgen voor een goede doorstroming. Vooralsnog lijkt dat aardig te lukken, constateert Henk van der Meer, manager van de afdeling die gaat over het toezicht en handhaving op Schiphol.

Voor de gelegenheid is er op de zesde verdieping van de terminal een actiecentrum ingericht, van waaruit een goed overzicht is op de drukte. Hier sturen coördinatoren de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en verkeersregelaars rechtstreeks aan. Het is voor het eerst dat dit op deze manier en op zo’n grote schaal gebeurt. Normaal gesproken zijn er op een dag slechts vier handhavers en vier verkeersregelaars actief. Naast medewerkers van Schiphol zijn er ook extra handhavers van de gemeente Haarlemmermeer en verkeersregelaars van het bedrijf Traffic Support ingevlogen.

Deze aanpak moet voorkomen dat het verkeer vastloopt en mensen zoals vorig jaar bij de grote stroomstoring op de snelweg uit de auto stappen om hun vlucht te halen. De vertraging is rond het middaguur vanaf de A4 tussen de drie en vijf minuten en op een piekmoment eerder op de ochtend rond de elf minuten, aldus de manager. Het scheelt volgens hem dat veel mensen hun vlucht hebben omgeboekt naar een andere dag. Zo’n tachtig vluchten zijn vanwege de staking geannuleerd.

Automobilisten die hun auto langer op de kiss-and-ride laten staan, riskeren een boete. Een auto werd weggesleept omdat de bestuurder anderhalf uur wegbleef.

Met deze inzet krijgen taxironselaars volgens Van der Meer ook weinig kans. "De boa’s zitten er bovenop. Iedereen die wat langer blijft staan, wordt gelijk aangesproken door een boa."