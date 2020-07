Organisator jongerenvakanties GOGO betreurt ‘incident’ Albufeira

Organisator van jongerenreizen GOGO betreurt het dat de politie in de Portugese badplaats Albufeira heeft moeten ingrijpen tegen Nederlandse jongeren. Onder de toeristen zaten ook vakantiegangers van GOGO.

„Wij vinden het erg vervelend dat er een incident is geweest tussen de lokale politie en GOGO-vakantiegangers in Albufeira”, laat een woordvoerder van Sunweb, moederbedrijf van GOGO, in een reactie weten. „Als organisatie roepen we onze reizigers aan om de lokale coronaregels te respecteren.”

De politie in Albufeira greep in omdat grote groepen Nederlandse jongeren samendromden bij cafés in het uitgaansgebied van Albufeira. Daarmee schonden ze de plaatselijke regels tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Tientallen jongeren kregen een boete omdat zij op straat alcohol dronken. De nationale gendarme beval de sluiting van bars.