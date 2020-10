Organisaties komen met manifest voor betere leesvaardigheid

Scholen moeten weer een actief en inclusief leesbeleid gaan voeren waarin vooral plezier voor het lezen de boventoon voert. Achttien organisaties uit het veld van onderwijs, cultuur en jeugdgezondheid roepen ministers Arie Slob (Onderwijs) en Ingrid van Engelshoven (Cultuur) op hier werk van te maken om te voorkomen dat de leesvaardigheid van Nederlanders nog verder achteruit holt. Op dit moment zijn 2,5 miljoen Nederlanders niet leesvaardig genoeg om goed aan de samenleving deel te kunnen nemen.

De organisaties, verenigd in de Leescoalitie, luiden daarom de noodklok bij de ministers. Zij roepen op tot een breed sociaal #Leesoffensief. „Een goede leesvaardigheid is een basisbehoefte voor iedereen en er zijn forse investeringen en daadkracht nodig om iedereen in Nederland op dit gebied gelijke kansen te bieden”, stellen zij in een manifest. Dit document is dinsdag - wegens corona virtueel - aangeboden aan de twee bewindslieden.

„Grote groepen kinderen kunnen niet goed meekomen op school en raken al vroeg op achterstand”, schrijven de organisaties. „In alle bevolkingsgroepen in Nederland neemt het vermogen om diep en geconcentreerd te lezen af. We bevinden ons op een glijdende schaal en alleen actief en stevig gefundeerd leesbeleid kan het tij keren.”

Zij willen dat de overheid het gevoel van urgentie om te lezen helpt terug te brengen in het onderwijs. Alleen op die manier kan elke leerling de school verlaten met een acceptabel leesniveau, beklemtonen zij. Behalve boekenkoepel CPNB zitten in de Leescoalitie ook onder meer het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum, Stichting Lezen & Schrijven, de Koninklijke Bibliotheek, de Vereniging van Openbare Bibliotheken en het Nederlands Letterenfonds. Het manifest wordt verder ondersteund door de PO-Raad, de VO-Raad, De Taalunie, het LAKS, Ouders & Onderwijs en de SER.

Minister Van Engelshoven nam het manifest ook namens haar collega in ontvangst: „Geweldig om te zien dat er het afgelopen jaar zo veel gebeurd is en de samenwerking wordt opgezocht om betere leesvaardigheid en meer leesplezier te creëren. We nemen dit onderwerp heel serieus, en we gaan hier graag verder over in gesprek.”