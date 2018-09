Organisatie herdenkingen vreest wind en regen

Op de Ginkelse Heide in Ede landen zaterdagmorgen ongeveer duizend militaire parachutisten uit acht landen. Daarmee start de herdenking van de massale geallieerde luchtlandingen tijdens de operatie Market Garden in september 1944. Ondanks het voorspelde onstuimige weer gaat de organisatie ervan uit dat de paradropping doorgaat, maar het definitieve besluit wordt pas genomen op het moment dat de vliegtuigen waaruit de parachutisten springen gaan opstijgen, zei een woordvoerder van de organisatie vrijdag.

De officiële herdenkingsdienst voor de Slag om Arnhem, zondag op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek, gaat in elk geval door. Hoe druk het daar wordt hangt af van de verwachte regenbuien, want paraplu’s zijn volgens de officiële regels op de begraafplaats niet toegestaan.

Market Garden was in 1944 het bevrijdingsoffensief waarmee de geallieerde landen snel een einde wilden maken aan de Tweede Wereldoorlog. Zuid-Nederland werd bevrijd, maar toen de geallieerden bij de Slag om Arnhem de Rijnbrug in die stad niet in handen konden krijgen, stokte de opmars. Er zijn dit jaar nog twintig veteranen afgereisd naar Nederland voor de herdenkingen.

Op de Ginkelse Heide bij Ede volgt na de eerste paradropping om 10.00 uur een herdenking. Die gaat altijd door. In de middag zijn er meer parachutesprongen, als het weer dat toelaat.

Op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek liggen ruim 1750 militairen begraven die sneuvelden bij de Slag om Arnhem. De officiële herdenkingsdienst trekt elk jaar meer belangstelling. Vorig jaar kwamen er duizenden mensen op af.