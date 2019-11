Orde van advocaten geschokt over moordpoging

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft „geschokt” gereageerd op de beschieting van de Enschedese advocaat Philippe Schol. „Eerder al is met de moord op Derk Wiersum een grens overschreden. De veiligheid van advocaten verdient serieuze aandacht en toereikende middelen”, schrijft de NOvA op Twitter.

Schol werd in de Duitse grensplaats Gronau neergeschoten vanuit een rijdende auto, op slechts honderden meters van de Nederlandse grens. Schol raakte zwaargewond maar was nog wel aanspreekbaar.

Wiersum werd in september voor zijn woning doodgeschoten. Hij vertegenwoordigde de kroongetuige in het proces-Marengo, dat draait om een reeks liquidaties in het criminele circuit.