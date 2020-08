Orde: observeren kan advocaten ernstig in gevaar brengen

De Nederlandse Orde van Advocaten vindt dat het volgen van advocaten door politie en justitie absoluut niet door de beugel kan. Het observeren van advocaten kan hun veiligheid ernstig in gevaar brengen, zegt Petra van Kampen, portefeuillehouder Strafrecht van de orde.

Zij reageert daarmee op het bekend worden van het schaduwen van de advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef. In juni vorig jaar werden zij geobserveerd toen zij een reis naar Dubai maakten om een cliënt te bezoeken. Politie en justitie waren destijds met man en macht op zoek naar de toen nog voortvluchtige Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Justitie dacht dat Meijering in Dubai mogelijk een ontmoeting zou hebben met Taghi, maar dat bleek niet het geval.

„Het observeren van advocaten om op deze wijze te achterhalen met welke personen de advocaat mogelijk of wellicht contact heeft, belemmert hen ernstig in hun werk”, aldus Van Kampen. „Het zet het fundamentele rechtsbeginsel dat eenieder zich vrijelijk tot een advocaat moet kunnen wenden onder grote spanning.”