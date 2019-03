Orban: Timmermans op affiches in Hongarije

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans wordt in Hongarije het nieuwe mikpunt in de campagne voor de Europese verkiezingen. De Nederlandse eurocommissaris is binnenkort te zien op verkiezingsposters in Hongarije. Dat zei de Hongaarse premier Viktor Orban in een interview met Welt am Sonntag.

Sinds anderhalve week hangen in heel Hongarije affiches waarop voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, en George Soros, de liberale Amerikaanse miljardair van Hongaarse afkomst, niet flatterend afgebeeld staan. Daaronder staan beweringen die suggereren dat beiden illegale migratie naar Europa steunen.

Half maart stopt Hongarije met de afbeeldingen van Juncker, maar Timmermans is het volgende doelwit, zegt Orban. „We sturen Juncker met pensioen, maar Timmermans zal hem op onze posters vervangen.” Volgen Orban staat ook Timmermans onder invloed van Soros. „Iedereen heeft het recht om te weten dat Timmermans openlijk zijn bondgenoot is.”

Nederlandse politici als EU-commissaris Frans Timmermans en vooral EU-parlementariër Judith Sargentini gelden in Boedapest en andere Oost-Europese hoofdsteden als staatsvijand sinds ze de ondermijning van de rechtsstaat en de persvrijheid in die landen aan de kaak stellen. Het Hongaarse parlement wilde vorige maand een delegatie van de Tweede Kamer niet ontvangen.

Orban noemt Europese christendemocraten die hem uit de Europese Volkspartij (EVP) in het Europees Parlement willen zetten „nuttige idioten” van links, die de macht binnen de EU zouden willen grijpen.