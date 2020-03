Oranjefonds: annuleer klussen voor NLdoet in Brabant

Het Oranjefonds roept vrijwilligers en instellingen op af te zien van deelname aan het vrijwilligersevenement NLdoet in Noord-Brabant. Voor de rest van Nederland gaat het evenement vooralsnog wel door, maar zowel aanbieders van klussen als vrijwilligers moeten zich vrij voelen om hun deelname te annuleren nu het coronavirus rondwaart, aldus een woordvoerster dinsdag.

NLdoet wordt vrijdag en zaterdag gehouden. Het is de grootste vrijwilligersactie van Nederland, waarbij deelnemers duizenden klussen verrichten voor tal van instellingen en organisaties in heel Nederland. Ook het koningshuis zet elk jaar een aantal familieleden in. Of zij dit jaar ook ergens verschijnen was dinsdag nog niet bekend. Dat hangt ook af van de plek waar leden van de koninklijke familie aan het werk willen gaan.

Vooral veel zorginstellingen waar kwetsbare mensen verblijven trekken hun aangeboden klussen sinds maandag in. Afmeldingen komen uit het hele land, volgens het Oranjefonds. „We adviseren alle vrijwilligers om thuis te blijven bij verkoudheid, hoesten of koorts. Aanbieders van klussen moeten zelf bekijken of het verstandig is om helpers op hun terrein te halen. Niemand moet zich verplicht voelen, want ieders gezondheid staat altijd voorop.”

Het Oranjefonds volgt de berichten van het RIVM op de voet, zegt de woordvoerster.