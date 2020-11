Oranje Fonds zoekt meer dan 38.000 ‘maatjes’

Minstens 38.000 mensen staan op de wachtlijst om gekoppeld te worden aan een vrijwilliger, een ‘maatje’, die activiteiten met hen onderneemt of ondersteuning biedt aan mensen die zich bijvoorbeeld eenzaam voelen of een beperking hebben. Dat meldt het Oranje Fonds, dat een landelijke campagne start om meer maatjes te werven. Volgens het fonds is door de coronacrisis de vraag naar dergelijke vrijwilligers toegenomen, maar zijn er te weinig aanmeldingen.

Tegenover de 38.000 mensen op de wachtlijst, meldden zich dit jaar tot dusver iets meer dan 2800 mensen zich om als vrijwilliger aan de gang te gaan. Het Oranje Fonds verwacht dat het daadwerkelijke aantal mensen dat op een maatje wacht nog veel hoger is, omdat nog niet alle ‘maatjesprojecten’ die bij het fonds zijn aangesloten hun cijfers hebben doorgegeven.

„Deze mensen hebben behoefte aan een maatje omdat zij zich bijvoorbeeld eenzaam voelen of door een beperking niet alles zelf kunnen”, zegt Sandra Jetten, directeur van het Oranje Fonds, over de mensen die op een vrijwilliger wachten. „Maar ook mensen die in armoede leven, kinderen die opgroeien in lastige situaties en alleenstaande ouders kunnen veel steun hebben aan een maatje.” Op maatjesgezocht.nl kunnen belangstellenden zich aanmelden.