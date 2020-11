Oranje Fonds zoekt activiteiten voor NLdoet 2021

Het Oranje Fonds is voor de vrijwilligersdag NLdoet van 2021 op zoek naar activiteiten om de dag coronaproof te organiseren. Vanaf maandag kunnen maatschappelijke organisaties hun klussen aanmelden, zodat vrijwilligers hun diensten kunnen aanbieden voor 12 en 13 maart 2021.

Dit jaar kon de vrijwilligersactie niet doorgaan in verband met het coronavirus. De komende, zeventiende editie gaat in aangepaste vorm door. „Gelukkig is er ook op 1,5 meter afstand veel mogelijk”, zegt Oranje Fonds-directeur Sandra Jetten. „Al videobellend met een oudere een wandeling maken bijvoorbeeld, zodat diegene digitaal mee kan wandelen. Gezamenlijk het terrein van de zorgboerderij onderhouden of de moestuin bij het buurthuis onder handen nemen.”

Jaarlijks zetten honderdduizenden mensen zich in om tijdens NLdoet iets goeds te doen voor een ander. De actie leidt er volgens de organisatie vaak toe dat mensen zich daarna voor langere tijd inzetten. „En in deze tijd is dat - zoals we allemaal gevoeld hebben - nog harder nodig dan voorheen”, aldus Jetten.

Het Oranje Fonds hoopt dat organisaties hun acties via nldoet.nl doorgegeven, zodat mensen elkaar kunnen inspireren met alternatieve activiteiten om stichtingen en verenigingen te helpen.