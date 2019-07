Orange Bull: vijf dagen oefenen in de lucht

De Koninklijke Luchtmacht begint maandag met een vijfdaagse training met een C-130 Hercules. Tijdens de oefening zal het 336 ‘Blackbulls’ Squadron van vliegbasis Eindhoven zijn tactische inzet trainen, samen met andere collega’s.

Het toestel gaat drie vluchten per dag maken, vooral vanaf vliegbasis Eindhoven maar ook bij de locaties Woensdrecht, de Regte Heide, Deelen, de Ginkelse Heide, Artillerie Schietkamp (ASK) in ’t Harde en Twente Airport. Er wordt geoefend in onder meer laagvliegen en verrassingslandingen in vijandig gebied, het droppen van tientallen parachutisten maar ook van vracht dat via de achterklep van de Hercules wordt uitgegooid.

Het gebied tussen Eindhoven, ASK in ’t Harde en Twente Airport is een laagvlieggebied tijdens Orange Bull, meldt de Luchtmacht. Tijdens de oefening kan in dit gebied op een hoogte van 100 meter worden gevlogen.