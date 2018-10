OR Slotervaart: schuld van zorgverzekeraars

De Ondernemingsraad van het Slotervaartziekenhuis is „verbijsterd” dat er uitstel van betaling wordt aangevraagd. De raad vindt het „onvoorstelbaar dat de zorgverzekeraars willens en wetens” dit ziekenhuis en de zogenoemde IJsselmeerziekenhuizen „ten gronde richten”.

„Het is buitengewoon kwalijk dat binnen de Nederlandse gezondheidszorg de zorgverzekeraar een dergelijke macht heeft gekregen. Daarmee is de marktwerking binnen de zorg volledig mislukt”, zo klinkt het.

Het MC Slotervaart is één van de weinige algemene ziekenhuizen in Amsterdam, stelt de raad. „Dat betekent dat wij de zorg goedkoper kunnen aanbieden dan de academische ziekenhuizen en de topreferente ziekenhuizen in de regio. Het MC Slotervaart heeft financiële problemen, maar er is de afgelopen maanden keihard gewerkt aan toekomstscenario’s om weer financieel gezond te worden. Ook deze scenario’s zouden consequenties hebben gehad voor het personeel, maar niet zo extreem als nu het geval is.”

Volgens de OR worden 1300 medewerkers momenteel met ontslag bedreigd en „de eerste zes weken zullen zij geen salaris ontvangen waardoor velen direct in de problemen komen”.