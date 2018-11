Or Slotervaart positief over doorstart

De ondernemingsraad (or) van het failliete MC Slotervaart staat positief tegenover de plannen voor een doorstart van het Amsterdamse ziekenhuis. De or heeft het plan zondag besproken en zei hoopvol te zijn „omdat het een aanzienlijke kans biedt op behoud van werkgelegenheid voor werknemers van MC Slotervaart”, aldus de curatoren.

De medisch specialisten van het MC Slotervaart lieten zich zaterdag al positief uit over de plannen.

De curatoren zijn in gesprek met een consortium over de overname van een substantieel deel van de zorgactiviteiten. In dat consortium zit een aantal aandeelhouders van Cardiologie Centra Nederland (CCN). Die willen onroerend goed en een deel van de zorg overnemen.

De curatoren, Marc van Zanten en Marlous de Groot, beoordelen de plannen komende week. Er is nu „nadrukkelijk” nog geen akkoord over een doorstart, maar de curatoren en de eventuele overnamepartij laten weten blij te zijn met de steun van de or en de medisch specialisten.