OR Slotervaart „ontgoocheld”

De ondernemingsraad van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam is „ontgoocheld” dat het bankroete hospitaal dichtgaat, nu onderhandelingen over een doorstart zijn mislukt.

De raad geeft zorgverzekeraar Het Zilveren Kruis de schuld. „Die heeft gistermiddag de curator een brief gestuurd met de mededeling niet akkoord te gaan met het plan. De argumenten die Zilveren Kruis gebruikt om het plan te verwerpen zijn naar de mening van de OR niet steekhoudend. Zowel de OR als de meerderheid van de medische staf vond dat het plan verdere uitwerking verdiende en kansen bood op werkgelegenheid voor medewerkers van het Slotervaartziekenhuis en voor continuïteit van zorg aan patiënten.”

De OR is „verbijsterd dat het Slotervaartziekenhuis slachtoffer is geworden van misbruik van marktmacht door het Zilveren Kruis en ontgoocheld dat er niet wordt ingegrepen door zorgminister Bruins.”