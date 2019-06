OPZIJ Literatuurprijs voor Roxane van Iperen

Schrijfster Roxane van Iperen is de winnaar van de OPZIJ Literatuurprijs 2019. Ze won met haar boek ’t Hooge Nest, dat het verhaal vertelt van twee joodse zussen die tijdens de Tweede Wereldoorlog een onderduikadres runnen in Naarden.

"Dit non-fictieverhaal dat leest als een meeslepende roman, legt een gruwelijke familiegeschiedenis bloot", roemt de jury het boek. "Vanwege de centrale rol van de twee zussen Brilleslijper, krijgt dit boek een krachtige feministische lading: het actieve verzet van vrouwen in WO II is sterk onderbelicht gebleven in de naoorlogse vertellingen. Wat ook geldt voor het actieve joodse verzet."

De Opzij Literatuurprijs voor de beste roman van een Nederlandstalige schrijfster werd in 1979 in het leven geroepen door het maandblad Opzij, toen nog onder de naam Annie Romeinprijs. Vorig jaar won Etchica Voorn met haar debuutroman Dubbelbloed.