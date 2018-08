Opzettelijk inrijden gebouwen vaker gebeurd

Het opzettelijk rammen van gebouwen met auto’s in Nederland is enkele keren eerder voorgekomen. Een kort overzicht:

Augustus 2018: Een bestuurder rijdt met een auto met daarin twee gasflessen het gemeentehuis in Bemmel binnen. Hij komt daardoor om het leven. De Gelderse brandweer beschouwt de actie vooralsnog niet als een terroristische aanslag.

Juni 2018: Het gebouw van De Telegraaf in Amsterdam werd doelwit van een aanslag. Met een bestelwagen reed een man ’s nachts twee keer in op de glazen pui en stak daarna het voertuig in brand. Volgens de krant was de aanval mogelijk het werk van de mocro-maffia, als reactie op artikelen in de krant over de reeks liquidaties in de Amsterdamse onderwereld.

Januari 2018: Een man in Lisse rijdt met zijn auto het gebouw van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek binnen. De politie gaat ervan uit dat de 52-jarige inwoner van Hillegom het met opzet heeft gedaan. Niemand raakte gewond, maar het gebouw werd wel voor korte tijd ontruimd.

Juli 2012: Het monumentale gemeentehuis van Waalre werd verwoest door een aanslag. Er reden twee auto’s naar binnen en het pand brandde helemaal uit. De politie was een aantal verdachten op het spoor, maar wist niet genoeg bewijs te verzamelen om de aanslag definitief op te helderen.