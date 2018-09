Budgetwinkel Flying Tiger haalt een opwindbaar poppetje uit de handel. Dat melden de winkelketen en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Van het figuurtje kunnen onderdelen loslaten wat kan leiden tot verstikking als iemand het in de mond neemt. Het poppetje is als een soort konijntje en als kuiken in omloop. Het wordt verkocht sinds februari vorig jaar. Klanten kunnen het artikel terugbrengen naar de winkel en krijgen dan hun geld terug.