Opwekken energie met flexibele zonnefolie op vangrail gelukt

Een proef met het opwekken van energie via flexibele zonnefolie op vangrails langs de snelweg is succesvol verlopen. De flexibele dunnefilmzonnecellen bleven goed functioneren onder verschillende weersomstandigheden. Alleen kwam de opbrengst wat lager uit dan verwacht, meldt TNO woensdag.

Het onderzoeksinstituut deed het onderzoek samen met onder meer de provincie Noord-Holland. De proefopstelling met flexibele zonnefolie op 72 meter dubbele vangrail heeft een jaar lang gedraaid langs de N194 bij Heerhugowaard. Het ontwerp is wereldwijd de eerste in zijn soort, aldus TNO.

„Er is geen sprake geweest van vochtindringing of defecten en de opstelling leverde tot het eind energie, hoewel iets minder dan verwacht”, meldt het onderzoeksinstituut. De opbrengst van de proefopstelling was ongeveer 1.200 kilowattuur (kWh) per jaar, terwijl een opbrengst van ongeveer 1800 kWh/jaar was verwacht, het verbruik van een gemiddeld 1-persoonshuishouden.