„Opvoeden is net een survival”

In christelijke kringen zijn er diverse evenementen die zijn bedoeld om de band tussen vader en kind te versterken.

Twee jeugdbonden van reformatorische kerken organiseren vader-zoonsurvivals in de Ardennen: de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten en de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie. De JBGG organiseert twee à drie keer per jaar zo’n midweek, de HHJO één keer per jaar. Zij huren daarbij expertise in bij Karel Post van Outback Explorers. Sommige kerkelijke gemeentes doen dat op eigen initiatief.

In evangelische kringen worden ook vader-zoonevenementen georganiseerd. Family Ministry Heidebeek van Jeugd met een Opdracht organiseert rond Vaderdag en in september een weekend voor vaders met zoons van 13 tot 17 jaar in Heerde.

De evangelische mannenbeweging De 4e Musketier organiseert in juni en in het najaar zowel een vader-zoonweekend als een vader-dochtersurvival in de Ardennen. Gz-psycholoog Nico Schneider en orthopedagoog Bert Reinds zijn coach bij deze survivals. Schneider: „De weekenden hebben als doel dat zowel het kind als de vader de liefde van God de Vader mag leren kennen en ontvangen. Die liefde willen we ook graag weerspiegeld zien in de vader-kindrelatie.”

Toerusting

Ook geven Reinds en Schneider sinds 2012 een vaderschapstoerusting van zeven bijeenkomsten, twee in het voor-, en twee in het najaar.

Twaalf individuen, mannengroepen en gemeenten in het oosten en noorden van het land organiseren via stichting Mandaat7 acht bijeenkomsten over vaderschap. Zij hanteren dezelfde thema’s als Reinds en Schneider: het hart van een man, jouw vader, betrokken vaderschap, moedig vaderschap, jij & je vrouw, tijdsbesteding en omzien.

De organisatie HeartHunting organiseerde vorig jaar voor vaders met zonen van 10 tot 13 jaar in Noord-Nederland een weekend. Dat gebeurde aan de hand van het boek ”De vijf talen van de liefde van kinderen” van Gary Chapman en Ross Campbell. „Hierdoor leert de vader meerdere manieren te gebruiken om zijn zoon te laten merken dat hij van hem houdt. Ook leert hij welke ‘taal’ zijn zoon het best verstaat. Opvoeden lijkt soms wel een survival. Maar na dit weekend zie je beter wat er aan de hand is. En dat heb je als vader hard nodig als je zoon in de puberteit komt!”,meldt de site. HeartHunting pakt in 2018 deze activiteit mogelijk weer op.

Over het belang van een vader-zoonsurvival zei JBGG-jeugdwerkadviseur Sjaak Jacobse eerder in deze krant: „Vaders en zoons moeten niet alleen met elkaar praten, maar ook dingen doen. Vaders worden zich tijdens de survival vaak bewust: dit moet ik vaker doen met mijn zoon.”

hhjo.nl

jbgg.nl/samensterker

outbackexporers.nl

de4emusketier.nl

mandaat7.nl

ywamheidebeek.org