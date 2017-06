Hulpdiensten zijn er zondagmiddag in geslaagd twee opvarenden van een pleziervaartuig te halen dat op de Waal bij Nijmegen in moeilijkheden was gekomen.

Het scheepje was vastgelopen en lag tegen een pijler van het Sergeant Robinsonviaduct. In het begin van de middag lukte het de hulpdiensten door de harde wind en de stroming niet om de mensen van boord te halen. Rond 15.30 uur meldde de veiligheidsregio dat de opvarenden van boord zijn gehaald en veilig aan wal zijn gebracht.