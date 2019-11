Opvarenden gezonken boot nog niet gevonden

De twee opvarenden van de bij Texel gezonken Urker vissersboot UK165 Lummetje zijn nog niet gevonden. Duiken naar het wrak om te kijken of de lichamen zich aan boord bevinden, gaat vrijdag niet lukken vanwege het slechte weer op zee, meldt de Kustwacht.

Naar verwachting kan pas dit weekend worden gedoken naar het wrak. Volgens de Kustwacht is het wachten tot de wind, golven en stroming zodanig afnemen dat het kan.

Het vliegtuig van de Kustwacht vliegt vrijdag tijdens de gewone patrouillevluchten wel extra over het gebied om te zoeken. De noodhulpsleper ETV Guardian van de Kustwacht is nog vlak bij de plek waar de boot is gezonken om andere schepen te waarschuwen voor het wrak. De KNRM heeft vrijdagochtend met een voertuig de kust tussen Callantsoog en Den Helder afgezocht, maar heeft daarbij niets aangetroffen.

De vissersboot verdween donderdag vroeg. Daarop werd een zoekactie met helikopters, een vliegtuig en reddingsboten op touw gezet. Maar toen het donker werd en de actie werd gestaakt, waren de twee bemanningsleden, mannen van 27 en 41 jaar uit Urk, nog niet gevonden.

Twee bemanningsleden van een Texelse reddingsboot raakten donderdag overigens gewond toen de boot na het alarm uitvoer, meldt een woordvoerder van de KNRM. Tijdens de vaartocht trof de boot een hoge golf, en viel daarna in een zogenoemd golfdal van een meter of vijf. Twee bemanningsleden vielen daardoor van hun stoel. De boot keerde terug naar het reddingstation, waarna een van de twee gewonden naar een ziekenhuis is gebracht. Hij is inmiddels weer thuis, maar moet een korset dragen, aldus de zegsman.