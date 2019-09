Opvang wil schadevergoeding fabrikant stint

Een kinderopvangorganisatie wil de schade die zij heeft opgelopen door het wegvallen van de Stint verhalen op de fabrikant van de elektrische bolderkar. Een woordvoerder van het advocatenkantoor Van der Goen Advocaten heeft dit bevestigd naar aanleiding van een bericht in het AD.

Van der Goen heeft namens de kinderopvang het bedrijf gesommeerd zijn cliënt schadeloos te stellen. De kinderopvangorganisatie gaf 70.000 euro uit voor vervangend vervoer. De sommering is inmiddels afgewezen door Stint, wat betekent dat de zaak nu voor de rechter wordt gebracht, aldus de woordvoerder. „Dat kan uitlopen in een kort geding, maar het kan ook een gewone procedure worden. Dat betekent dat we een dagvaarding maken voor de rechtbank”, zegt hij in de krant. De naam van de kinderopvangorganisatie is niet bekendgemaakt.

De directeur van de Stint, Edwin Renzen, zegt de zaak af te wachten. „De advocaten moeten het maar met elkaar bespreken.”

De Stint mocht niet meer worden gebruikt na een ongeluk in Oss, waarbij vier kinderen om het leven kwamen.