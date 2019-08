Opvang krijgt airco na dood 41 dieren

In een paar dagen tijd heeft een knaagdierenopvang in Den Haag, waar tijdens de recente hittegolf 41 dieren bezweken aan de hitte, genoeg geld opgehaald om een airco te kunnen laten installeren. Tijdens de hittegolf liep de temperatuur in het pand van Het Knagertje op tot 42,7 graden.

De opvang verhuisde vorig jaar naar het grotere pand in de Stieltjesstraat. „Hier waren wij natuurlijk superblij mee. Tot de laatste hittegolf. Het pand blijkt wat de hitte betreft helaas totaal niet geschikt te zijn voor dieren”, aldus de opvang maandag in een bericht op Facebook.

De stichting zei nog bijna 5000 euro nodig te hebben om een airco te kunnen laten installeren. Een bedrijf dat die apparaten installeert had op dat moment al materiaal en arbeidsuren gedoneerd. Inmiddels is het benodigde bedrag binnen, meldt de opvang op Facebook. De airco wordt na het weekeinde geleverd.