Opvang in Anna Paulowna haalt leeuw uit Irak

Stichting Leeuw wil een verwaarloosde leeuw uit Irak naar de opvang in Anna Paulowna halen. Het verwaarloosde dier, Simba, werd in een wijk van Badgad te koop aangeboden. Nederlanders die in Irak werken, ontdekten dat en zochten contact met Stichting Leeuw.

Het is nu wachten op de import-en exportpapieren zodat Simba naar Nederland kan komen en hier kan aansterken, meldt de stichting op Facebook. Dat kan nog enkele weken duren. Maar het goede nieuws is volgens de organisatie dat de autoriteiten in Irak de leeuw inmiddels in beslag hebben genomen en het dier een tijdelijk maar veel beter onderkomen hebben gegeven.

Stichting Leeuw is een opvangcentrum voor grote katachtigen en is gevestigd op het Noord-Hollandse Landgoed Hoenderdaell.