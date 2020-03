Opvang asielzoekers Goes en Leeuwarden voorlopig van de baan

De opvang van asielzoekers in de Friezenhal in Leeuwarden en de Zeelandhallen in Goes gaat voorlopig niet door. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft daartoe besloten naar aanleiding van maatregelen die het kabinet heeft bekendgemaakt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het kabinet riep onder meer op om niet in groepen van meer dan honderd mensen in een kleinere ruimte bij elkaar te komen. In zowel Leeuwarden en Goes zouden honderden mensen samen in een relatief beperkte ruimte worden geplaatst.

Nu voorlopig geen asielzoekers kunnen worden opgevangen in Leeuwarden en Goes, ontstaat voor het COA een nog nijpender tekort aan opvangplaatsen.