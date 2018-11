„Opvang Armeens gezin in kerk Den Haag blijft nodig”

De opvang van het uitgeprocedeerde Armeense gezin Tamrazyan in het Haagse buurt- en kerkcentrum Bethel blijft „helaas nog nodig.” De eerste twee weken hebben 1500 bezoekers een deel van de estafettekerkdienst bijgewoond.

De doorlopende kerkdienst ging vrijdagmiddag om half twee de derde week in. In totaal hebben 300 voorgangers „uit alle delen van het land” zich gemeld om een onderdeel van de dienst te leiden.

Het uitgeprocedeerde gezin Tamrazyan, dat negen jaar geleden naar Nederland kwam, werd eerder opgevangen in de vrijgemaakt gereformeerde kerk De Fontein in Katwijk aan Zee. Op 26 oktober nam de protestantse gemeente Den Haag de opvang over, waarbij de continue kerkdienst begon. De gedachte daarachter is dat het gezin, met drie kinderen, niet mag worden opgepakt voor uitzetting op een plek waar een kerkdienst wordt gehouden.

De voorgangers zijn afkomstig uit de breedte van de Protestantse Kerk in Nederland, zei woordvoerder Derk Stegeman van Stek (stichting voor stad en kerk) vrijdag desgevraagd. Ook rooms-katholieken, doopsgezinden en remonstranten werken mee, evenals pastors uit migrantenkerken en predikanten uit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Elke voorganger kiest een eigen invulling van de viering.

Betrokkenen bij de opvang hebben meer dan eens aangegeven een gesprek te willen met de regeringspartijen in de Tweede Kamer over de situatie van de Armeniërs en gezinnen in vergelijkbare omstandigheden. Of dit gesprek inmiddels heeft plaatsgehad of gepland staat, wilde Stegeman niet zeggen. Het gezin kan voorlopig in Bethel blijven.