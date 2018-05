Opvallend veel drugsdumpingen in Gelderland

Gelderland heeft de laatste week te maken met opvallend veel dumpingen van lege vaten die vermoedelijk gebruikt zijn voor de productie van synthetische drugs. Donderdagochtend troffen politie en brandweer in Laag-Soeren, Brummen en Elst meerdere lege vaten van duizend liter inhoud aan. In totaal zijn sinds vorige week op negen plekken vaten en containers gevonden. In een aantal gevallen is er ook een giftige stof uit de vaten gelekt.

Volgens de politie gaat Gelderland in hoog tempo Noord-Brabant achterna. Deze provincie is koploper op het gebied van achtergelaten afval uit laboratoria waar xtc en speed worden gemaakt. April en mei zijn de maanden dat er het meest geproduceerd wordt, omdat het festivalseizoen van start is gegaan, aldus de politie. Van de in Nederland geproduceerde pillen is ongeveer 20 procent bestemd voor de binnenlandse markt.

Het saneren van door drugsafval verontreinigde grond kost tienduizenden euro’s per keer. De grondeigenaar moet dat betalen.